Сабрина Сингх оценила данные, которые есть у Пентагона по трагедии.

В американской администрации проверяют данные о том, что для уничтожения украинскими военнослужащими российского самолета Ил-76 от министерства по обороне с военнопленными армии киевского режима на борту применялось оружие производства США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, обладает ли Пентагон подобными сведениями.

Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пентагон: переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск.

Фото и видео: YouTube / Associated Press