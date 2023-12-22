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США проверяют данные о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью американского оружия

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Сабрина Сингх оценила данные, которые есть у Пентагона по трагедии.

В американской администрации проверяют данные о том, что для уничтожения украинскими военнослужащими российского самолета Ил-76 от министерства по обороне с военнопленными армии киевского режима на борту применялось оружие производства США. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Чиновница ответила на вопрос СМИ о том, обладает ли Пентагон подобными сведениями.

Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз.

Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Пентагон: переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск.

Фото и видео: YouTube / Associated Press

Теги: авиакрушение, белгородская область, ил-76, пентагон, сабрина сингх
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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