Пентагон: переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск

Сабрина Сингх рассказала о дискуссии с Ираком по теме терроризма.

Предстоящие переговоры между американскими и иракскими военнослужащими не будут касаться "вывода войск США из Ирака". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала заместитель официального представителя оборонного министерства Сабрина Сингх. Чиновница добавила, что запланированы рабочие заседания групп Высшей военной комиссии США и Ирака. Обсуждения затронут такие вопросы, как борьба с международным терроризмом, а также оперативные требования и уровень оснащенности армии Ирака в регионе.

Речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Дополнительно пресса хотела узнать у сотрудницы Пентагона о том, какова численность американских вооруженных сил в Ираке. Сабрина Сингх заметила, что этот вопрос также будет на повестке дня. Однако она уточнила, что существуют определенные условия и факторы, наличие которых необходимо как США, так и Ираку ради обеспечения долговременного поражения боевиков.

Пентагон сообщил об отсутствии военных контактов между КНР и США на высоком уровне.

Фото и видео: YouTube / Associated Press