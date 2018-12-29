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У Невского, 14 петербуржцы устроили мемориал памяти павших в блокаду

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По личной инициативе петербуржцы устроили стихийный мемориал жертвам блокады.

Петербуржцы почтили память павших во времена блокады ленинградцев и защитников города. В течение дня, 27 января местные жители приходили к стихийно созданному мемориалу, расположенному около здания 14 по Невскому проспекту. Они выложили у стены дома венки и цветы. Многие приводили с собой детей, чтобы рассказать малышам о подвигах соотечественников и ужасах блокадного времени.

Отметим, что также к выбранному месту люди относили свечи, которые горели в память о погибших солдатах и горожанах во времена ВОВ.

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: 75-летие освобождения ленинграда от блокады, мемориал, невский проспект, погибшие в блокаду
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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