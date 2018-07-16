У Мраморного дворца появился фонтан из обломков, извлеченных из земли

Обломки монументов нашли в земле еще вместе с фигурами коней с Аничкова моста.

Во дворе Мраморного дворца установили арт-объект "Фонтан взлетающих камней". Объект сделали из фрагментов, извлеченных из земли после ВОВ.

Обломки монументов нашли в земле еще вместе с фигурами коней с Аничкова моста и скульптурами из Летнего сада. До сих пор не понятно, от чего остались эти найденные 16 фрагментов. Специалисты теряются в догадках и думают, что обломки могли попасть в почву еще во время революции.

Почти 40 лет фрагменты скульптур пролежали под пленкой во дворе Мраморного дворца.

Ранее Киркоров ограбил Мраморный дворец в новом клипе "Лунный гость".

Видео: Piter.TV