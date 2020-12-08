У Мертвого моря нашли "космический" минерал

Он ранее встречался только в метеоритах

Группа ученых из Германии, США, Италии и России у Мертвого моря обнаружили минерал аллабогданит. До этого встречался он только в метеоритах. Об этом сообщает в совместном пресс-релизе СПбГУ и Российского научного фонда.

Впервые этот минерал нашли в Якутии в железном метеорите. Аллабогданит отнесли к фосфидам. Позже выяснилось, что минерал мог образоваться в непростых условиях, где происходит одновременно сброс температуры и давления.

Ученые предполагают, что земной аллабогданит мог образоваться глубоко под землей или при столкновении с крупными метеоритами.

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