У "Меги Парнас" заметили двух лисиц

Они бродили по лужайке возле ТРК и лишь с опаской озирались на проезжающие машины.

Вечером 12 октября возле торгово-развлекательного центра "Мега Парнас" заметили двух лисиц. Один из очевидцев снял на видео животных.

На записи видно, что лисицы бродили по лужайке возле ТРК. Животные очень близко находились у дороги и лишь с опаской озирались на проезжающие машины.

В районе "Меги Парнас" замечены две лисы. Пасутся на лужайке, никого не боятся. Написал автор видео

Интернет-пользователи предположили, что лисицам пришлось покинуть лес в поисках пищи.

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