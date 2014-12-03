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У "Меги Парнас" заметили двух лисиц

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Они бродили по лужайке возле ТРК и лишь с опаской озирались на проезжающие машины.

Вечером 12 октября возле торгово-развлекательного центра "Мега Парнас" заметили двух лисиц. Один из очевидцев снял на видео животных.

На записи видно, что лисицы бродили по лужайке возле ТРК. Животные очень близко находились у дороги и лишь с опаской озирались на проезжающие машины.

В районе "Меги Парнас" замечены две лисы. Пасутся на лужайке, никого не боятся.

Написал автор видео

Интернет-пользователи предположили, что лисицам пришлось покинуть лес в поисках пищи.

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Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Гарик Гражданский

Теги: животные, лисы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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