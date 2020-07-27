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У "Меги Дыбенко" заметили очереди

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Горожане стоят в очереди за едой.

Вечером в понедельник, 27 июля, петербуржец поделился в соцсетях видеозаписью, на которой видно, что у "Меги Дыбенко" собрались длинные очереди. 

Очевидец уточнил, что горожане стоят в очереди в фуд-корт. В комментариях люди разделились на две группы: те, кто остался недоволен увиденным, потому как пандемия еще не отступила и собираться в подобных местах пока не стоит. И те, кто с пониманием отнеслись к происходящему.

На видеозаписи слышно, что работник ТРК говорит что-то по громкоговорителю, однако разобрать речь не представляет возможным. 

Ранее мы писали, что в Петербурге ТРК "Галерея" открылся без очереди на входе.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: дыбенко, мега дыбенко, очереди
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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