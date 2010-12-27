У "Лесной" произошло тройное ДТП

Пострадавших в аварии нет.

Днем 9 июня на пересечении Кантемировской улицы и улицы Грибалевой столкнулись сразу три автомобиля, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водитель Skoda пытался успеть проехать на мигающий желтый свет, но влетел в Toyota Mark X и Ford Mondeo.

В результате аварии никто не пострадал, однако на место происшествия была вызвана реанимация.

Отмечается, что на месте ДТП на какое-то время образовалась пробка, а движение троллейбусов и вовсе было заблокировано.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"