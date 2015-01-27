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У "Лахта Центра" появился биоакустический отпугиватель птиц

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На записи можно услышать крики хищных пернатых, врагов чаек, голубей и ворон.

У петербургского небоскреба "Лахта Центр" появилась биоакустическая система отпугивания птиц. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе небоскреба.

На записи можно услышать крики хищных пернатых, врагов чаек, голубей и ворон. Через нерегулярные промежутки времени также воспроизводит сигналы птичьей тревоги. К примеру, если бы одна из них заметила неприятеля и поспешила предупредить своих друзей. 

Система необходима небоскребу для борьбы с птицами, которые в последнее время полюбили посиделки на набережных и посягают на кровлю зданий "Лахта Центра" и стадиона. 

Ранее мы писали, что у путепровода у "Лахты" построят два съезда к концу 2023 года.

Видео: ВКонтакте / Лахта Центр

Теги: лахта центр, отпугиватель, птицы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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