У путепровода у "Лахты" построят два съезда к концу 2023 года

Новые съезды с Приморского путепровода улучшат дорожную ситуацию на северо-западе города, уверены в Смольном.

В пятницу, 22 октября, в пресс-службе Смольного сообщили о начале второго этапа реконструкции Приморского шоссе. Согласно плану, до конца 2023 года рабочие должны создать два новых съезда у "Лахта Центра".

Северный съезд планируют на 574 метра, южный – 212 метров. Подрядчик построит подпорные стены на свайном основании, переустроит инженерные коммуникации, кабельные и воздушные линии, установит освещение.

Предполагается, что съезды разгрузят дороги на северо-западе Петербурга и обеспечит транспортную доступность делового квартала "Лахта центр".

Ранее мы писали, что начало строительства канализационного коллектора на Петровском острове откладывается на следующий год.

Фото: Смольный