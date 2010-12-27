У Комитета цифрового развития Ленобласти теперь есть страницы в соцсетях

У Комитета цифрового развития Ленинградской области появились официальные страницы в самых популярных социальных сетях — ВКконтакте, Instagram и Facebook.

У Комитета цифрового развития Ленинградской области появились официальные страницы в самых популярных социальных сетях — ВКконтакте, Instagram и Facebook.

Перейти в ВКонтакте https://vk.com/digital_47

Перейти в Instagram https://www.instagram.com/digital_47/

Перейти в Facebook https://www.facebook.com/digit47/

Подпишись на @digital_47 и узнай о преимуществах цифровых технологий!

Где появятся "умные города"? Когда отключат аналоговое вещание федеральных телеканалов? Как оплатить госпошлину со скидкой 30%? Как просто и быстро, не обращаясь к чиновникам подать заявление на заключение брака, записать ребенка в детский сад или школу, оформить пособия и справки? Когда пациенты даже в самых отдалённых уголках региона будут получать качественную и высокотехнологичную медпомощь?

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО