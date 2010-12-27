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Пользователи Instagram и Telegram пожаловались на глобальные сбои 
Сегодня, 16:47
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IRINA_CHALKINA

Пользователи Instagram и Telegram пожаловались на глобальные сбои 

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Особенно пострадали российские, белорусские и украинские пользователи.

В пятницу, 22 ноября, в Instagram и Telegram произошли глобальные сбои в работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, особенно пострадали российские, белорусские и украинские пользователи. Кроме того, с проблемами столкнулись также пользователи Германии, Нидерландов, Индии и Камбоджи.

Пользователи отмечают, что в Instagram не открываются фотографии. В Telegram пользователи жалуются на долгую отправку сообщений.

Ранее мы сообщали о том, что названы способы использования старых смартфонов.

Фото: Downdetector

 

 

Теги: instagram, telegram, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество,

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