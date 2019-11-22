Названы способы использования старых смартфонов

Устаревшие модели можно использовать в системе домашней безопасности.

Американские эксперты назвали несколько способов, как можно использовать устаревшие модели смартфонов после покупки новых. Статья опубликована в Popular Mechanics.

Устаревшие гаджеты пригодятся в системе домашней безопасности. В этом помогут приложения AtHome Camera и AtHome Video Streamer. Также устройство можно использовать в качестве видеоняни, установив на него программы Cloud Baby Monitor и Baby Monitor 3G.

В некоторых случаях устаревшую модель телефона применяют как видеорегистратор или GPS-трекер. Для этого потребуется установить приложения Autoboy Dash Cam, "Найти iPhone" и Find My Device.

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