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Названы способы использования старых смартфонов

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Устаревшие модели можно использовать в системе домашней безопасности.

Американские эксперты назвали несколько способов, как можно использовать устаревшие модели смартфонов после покупки новых. Статья опубликована в Popular Mechanics.

Устаревшие гаджеты пригодятся в системе домашней безопасности. В этом помогут приложения AtHome Camera и AtHome Video Streamer. Также устройство можно использовать в качестве видеоняни, установив на него программы Cloud Baby Monitor и Baby Monitor 3G.

В некоторых случаях устаревшую модель телефона применяют как видеорегистратор или  GPS-трекер. Для этого потребуется установить приложения Autoboy Dash Cam, "Найти iPhone" и Find My Device.

Ранее хакеры научились взламывать Android через Bluetooth-гарнитуру.

Теги: рекомендации, смартфоны, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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