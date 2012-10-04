В Чэндэ проживает более 3 млн 830 тысяч человек.

У Гатчины появится город-партнер в Китае. Администрация Гатчинского района провела видеоконференцию с представителями города Чэндэ провинции Хэбэй КНР. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

У провинции Хэбей налажены тесные партнёрские связи с Ленинградской областью. Но пока у города Чэндэ нет города-побратима в РФ, поэтому мы очень рады сегодняшней встрече. Янь Ян, начальник Канцелярии по иностранным делам города Чэндэ

В Чэндэ проживает более 3 млн 830 тысяч человек. Город богат природными ресурсами, развита альтернативная энергетика, электроника, транспортная инфраструктура, медицина, культура, туризм. В прошлом году Чэндэ посетили 57 млн туристов.



Стороны пришли к выводу, что Гатчина и Чэндэ смогут сотрудничать в сферах туризма, культуры, спорта.

Фото: Администрация Гатчинского района