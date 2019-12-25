У Ефремова диагностировали хронический алкоголизм

МВД собирается ходатайствовать в суде о пожизненном лишении артиста водительских прав.

У заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова диагностировали хронический алкоголизм. Об этом написал телеграм-канал Mash.

Также сообщается, что МВД собирается ходатайствовать в суде о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.

При этом адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что информация о диагнозе не соответствует действительности. Он подчеркнул, что если бы у Ефремова был хронический алкоголизм, он бы не смог играть в театре и кино и быть высокооплачиваемым профессионалом.

Ранее стало известно сколько выпил Ефремов перед ДТП в Москве.