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У Ефремова диагностировали хронический алкоголизм
Сегодня, 11:12
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matveyvn

У Ефремова диагностировали хронический алкоголизм

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МВД собирается ходатайствовать в суде о пожизненном лишении артиста водительских прав.

У заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова диагностировали хронический алкоголизм. Об этом написал телеграм-канал Mash.

Также сообщается, что МВД собирается ходатайствовать в суде о пожизненном лишении Ефремова водительских прав.

При этом адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что информация о диагнозе не соответствует действительности. Он подчеркнул, что если бы у Ефремова был хронический алкоголизм, он бы не смог играть в театре и кино и быть высокооплачиваемым профессионалом.

Ранее стало известно сколько выпил Ефремов перед ДТП в Москве.

Теги: алкоголизм, ефремов, пьянство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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