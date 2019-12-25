У Дворцового моста появилось "удостоверение личности"

Таблички сделали вандалоустойчивыми.

На Дворцовом мосту появилась табличка, подтверждающая статус переправы как объекта культурного наследия. В "Мостотресте" сообщили, что на самом деле изготовление таблички — непростая задача.

Специалистам нужно было сделать таблички читаемыми и заметными, при этом не исказив облик Дворцового моста. Кроме того, они должны быть недорогими, вандалоустойчивыми и не требовать особых затрат на эксплуатацию.

Несколько эскизных проектов, творческий процесс подбора материала и варианта крепления, согласование места для установки – и на обеих сторонах моста появились обозначения из прозрачного материала, не выделяющиеся на фоне гранита, но привлекающие внимание заинтересованных горожан и гостей Петербурга. пресс-служба "Мостотреста".

Благодаря QR-году граждане могут узнать историю переправы.

Дворцовый мост был открыт в 1916 году. Общая длина составляет 267,5 метров, а ширина — 31,6 метров. В 2022 году его разводят с 1:10 до 2:50 и 3:10 до 4:55.

Фото: администрация Центрального района