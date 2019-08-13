Уличная выставка откроется 7 августа.

В честь дня рождения первого в мире Музея циркового искусства у Цирка на Фонтанке откроется выставка. Экспозиция "Один на один с цирком" представит собой альбом факсимильных рисунков французского художника Анри де Тулуз-Лотрека.

Горожане, которые запишутся на выставку заранее, смогут побывать на авторской экскурсии о парижских цирках. Отмечается, что 92 года в Музей циркового искусства в петербургском государственном цирке привозят все, что связано с деятельностью циркачей. Так, коллекция в Петербурге является единственной в России, которая отражает наследие цирка всего мира, а музей – единственным, ведущим в этой области одновременно научно-исследовательскую, издательскую и экскурсионную деятельность.

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Фото: pixabay