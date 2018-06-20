У БКЗ "Октябрьский" скопилась огромная очередь любителей фортепиано

Сегодня в концертном зале выступит фортепианное шоу Bel Suono.

Сегодня, 7 апреля в БКЗ "Октябрьский" выступает фортепианное шоу Bel Suono. В указанном месте выстроилась огромная очередь из желающих посетить мероприятие.

Мобильный корреспондент Piter.tv поделился кадрами с места события. На видео можно заметить огромную очередь, которая тянется от входа по всей улице.

Отметим, что Bel Suono в сопровождении симфонического оркестра презентуют Северной столице новую программу, в которой передадут своё прочтение знаковых произведений классиков и современников.

Видео: Piter.tv