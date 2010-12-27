У Анюкова и Дриусси нет серьезных повреждений

Футболисты получили травмы во время игр против "Мольде" и "Спартака"

В понедельник, 3 сентября, игроки "Зенита" Александр Анюков и Себастьян Дриусси прошли медицинское обследование. Врачи не выявили у футболистов серьезных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" состоялся 2 сентября. Игра шестого тура чемпионата России закончилась со счетом 0:0. На 51-й минуте матча Семак был вынужден заменить Дриусси из-за травмы спортсмена. Футболиста увезли с поля на медицинском электрокаре.

Защитник и капитан клуба "Зенит" Александр Анюков получил травму во время ответной игры с норвежским "Мольде". На 86-й минуте футболист покинул поле на носилках. В настоящий момент его состояние не вызывает опасений.

Ранее мы писали, что во время матча "Зенит"-"Спартак" на поле упал квадрокоптер.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"