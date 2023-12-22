Женщине вынесено предостережение.

Российское силовое ведомство установило, что гражданка России была завербована в городе Николаеве сотрудниками украинских спецслужб Сергеем Колесником и Евгением Усом, а затем отправилась в Херсон. Женщина получила от иностранного ведомства задание предоставлять сведения о местах расположения военных объектов, органов региональной власти, последствиях ракетных обстрелов на территории нового региона РФ. Подозреваемая согласилась на условия киевского режима под угрозой уголовного преследования и физической расправы в отношении ее родственников.

Женщине был присвоен псевдоним "Гарде". Специалисты провели задание на "вытягивание" на контролируемую Вооруженными силами Украины территорию Николаевской области ее бывшего мужа. В тот момент он являлся министров ТЭК по Херсонской области. В настоящее время фигурантка расследования дала признательные показания. Она отказалась от дальнейшего выполнения задач от СБУ.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий не подтверждена передача секретных сведений украинской стороне. пресс-служба ФСБ РФ по региону

Ведется уголовное дело по пункту "г.2" части 1 статьи 13, а также статье 13.1 ФЗ от 3 апреля 1995 года. Подозреваемой объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, формирующих условия для совершения преступления, по статье 275 УК России.

Петербургские пограничники задержали гражданина Литвы, пытавшегося незаконно попасть в Россию.

Фото и видео: ФСБ РФ по региону