Петербургские пограничники задержали гражданина Литвы, пытавшегося незаконно попасть в Россию

Мужчина прибыл из Эстонии на грузовом поезде.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти задержали злоумышленника, который пытался на грузовом поезде попасть в Россию из Эстонии. Известно, что беглец является гражданином Литвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Молодого человека заметили 25 января, когда состав проходил контроль в пункте пропуска Ивангород. Литовца обнаружили в полувагоне. Мужчина незаконно пересек государственную границу.

Случайного пассажира доставили в отдел полиции. На него завели уголовное дело по статье 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы"). Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Кингисеппский городской суд Ленобласти избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент с литовцем общаются следователи.

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Фото: Piter.tv