На Московском вокзале у 20-летнего студента украли чемодан и рюкзак

Подозреваемый был оперативно задержан.

Сотрудниками транспортной полиции Московского вокзала по горячим следам раскрыта кража чемодана и рюкзака пассажира, сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

В дежурную часть транспортной полиции обратился 20-летний студент из Липецкой области с сообщением о том, что в зале ожидания Московского вокзала он обнаружил пропажу своего чемодана и рюкзака. Молодой человек пояснил, что во время ожидания поезда сообщением "Санкт-Петербург – Таганрог" решил отдохнуть на скамейке, а вещи положил рядом с собой.

Полицейскими злоумышленник был выявлен при выходе из вокзала через 20 минут после совершения противоправного деяния. Им оказался 53-летний уроженец ближнего зарубежья, который прибыл в Северную столицу на заработки. Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел спящего молодого человека, а рядом с ним его личные вещи. Когда мужчина убедился, что за его действиями никто не наблюдает, взял чужие вещи и ушел.

Похищенное изъято и передано владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

В ноябре прошлого года рецидивист украл чемодан у пассажира на Московском вокзале.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте