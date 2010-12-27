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ФАС Петербурга нашла нарушения в работе комитета Смольного
Сегодня, 18:40
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nadiputintseva
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ФАС Петербурга нашла нарушения в работе комитета Смольного

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КРППР подозревается в искусственном ограничении конкуренции во время торгов.

Петербургская антимонопольная служба возбудила дело в отношении комитета Смольного по развитию предпринимательства и потребительского рынка, сообщается 6 сентября на официальном сайте ведомства.

Как стало известно, ФАС подозревает городскую администрацию в намеренном ограничении конкуренции во время проведения торгов, связанных с предоставлением аренды в Невском районе Петербурга помещений для бизнес-инкубатора. В июле комитету  уже было выдано предупреждение по изменению порядка проведения конкурсного отбора, однако он ничего не поменял.

Первое заседание по факту возбуждения дела состоится 26 сентября. Стоит отметить, что информация о проведении торгов на аренду помещений по адресу Седова, 37А не была размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Узнать о проведении торгов можно было только на сайте КРППР.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что сотрудники Военно-морского института похитили более 5,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv 

 

Теги: крппр , смольный , уфас
Категории: Новости СПб

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