УФАС выявило повышение цен на яблоки в Петербурге

Цены завышают поставщики.

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) России зафиксировало повышение цены на яблоки в петербургских торговых сетях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС ранее направляла запросы крупным ретейлерам. Они были должны сообщить закупочную цену и цену, по которой продукция продавалась с начала мая по начало июля.

Ретейлеры заявили, что повышение цен в магазинах на яблоки обусловлено повышением цен у оптовых продавцов. А яблоки российского производства еще не начали поступать в сети. Цены должны понизиться после появления на прилавках отечественного продукта.

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