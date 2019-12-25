УФАС выявило картель на 111 млн рублей на рынке санитарной очистки

В картельном соглашении участвовали три компании.

В понедельник, 26 октября, стало известно, что региональное УФАС заподозрило три предприятия в картельном соглашении при проведении уборки и санитарной очистки территорий.

Благодаря махинациям с закупками на уборку и санитарную очистку улиц компании "заработали" более 111 миллионов рублей. Так, фирмы попарно формировали заявки на одном компьютере в одно и то же время, используя единую инфраструктуру. Затем синхронно подавали их, минимально снижая начальную максимальную цену контракта.

Материалы дела поступили в УФАС из прокуратуры, поскольку сотрудники прокуратуры нашли в действиях участников картельного соглашения усмотрели следы ограничения конкуренции.

Ранее мы писали, что компания в Петербурге пожаловалась в УФАС на Adidas за копию товарного знака.

Фото: Piter.TV