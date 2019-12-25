Компания в Петербурге пожаловалась в УФАС на Adidas за копию товарного знака

Петербургская компания направила обращение в городское УФАС по вопросу использования их товарного знака. Об этом 23 октября заявили в пресс-службе управления ФАС по Петербургу.
Сообщается, что в акционерном обществе "Промышленные активы" посчитали, что компания Adidas незаконно использовала их товарный знак. Речь идет о марке Urban Tiger.
При этом обращение было подано не только в антимонопольный орган, но и в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, где в будущем состоится судебное заседание. Из-за этого разбирательство в рамках УФАС будет проводиться после окончания суда.
Ранее мы сообщали о том, что объявлен конкурс на создание единого логотипа для общественного транспорта в Петербурге. Последний день приема конкурсных работ – 23 ноября.
Фото: Piter.tv
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