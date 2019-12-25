Компания в Петербурге пожаловалась в УФАС на Adidas за копию товарного знака

При этом обращение было подано не только в антимонопольный орган.

Петербургская компания направила обращение в городское УФАС по вопросу использования их товарного знака. Об этом 23 октября заявили в пресс-службе управления ФАС по Петербургу.

Сообщается, что в акционерном обществе "Промышленные активы" посчитали, что компания Adidas незаконно использовала их товарный знак. Речь идет о марке Urban Tiger.

При этом обращение было подано не только в антимонопольный орган, но и в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, где в будущем состоится судебное заседание. Из-за этого разбирательство в рамках УФАС будет проводиться после окончания суда.

Ранее мы сообщали о том, что объявлен конкурс на создание единого логотипа для общественного транспорта в Петербурге. Последний день приема конкурсных работ – 23 ноября.

Фото: Piter.tv