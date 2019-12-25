Объявлен конкурс на создание единого логотипа для общественного транспорта в Петербурге

Последний день приема конкурсных работ – 23 ноября.

Объявлен конкурс на создание единого логотипа (товарного знака) для общественного транспорта в Петербурге. Об этом 22 октября объявили в СПб ГКУ "Организатор перевозок" – конкурс проходит при поддержке комитета по транспорту.

Победителей конкурса определит жюри. В него войдут представители от профильных комитетов, самого "Организатора перевозок", а также участники научного сообщества. Оценивать работы будут жители Петербурга через голосование на сайте организатора конкурса и в соцсетях. Принять участие в конкурсе может любой человек, достигший 18 лет, а также юридические лица, общественные организации и творческие коллективы. Работы на конкурс принимают с 22 октября до 23 ноября, итоги собираются подводить перед Новым годом.

Предполагается, что логотип повысит узнаваемость и популярность общественного транспорта в городе. Он будет использоваться при оформлении подвижного состава наземного транспорта, стендах, форме работников, и других местах, которые будут связаны с городским общественным транспортом Северной столицы.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский комитет по транспорту исправил свою июльскую ошибку в отношении маршруток после предупреждения УФАС. Власти вернули на работу сокращенный из-за пандемии коронавируса транспорт.

Фото: Piter.tv