УФАС вынесет решение по "снежному картелю" 18 октября

В сговоре подозреваются шесть городских организаций.

18 октября в 10:00 УФАС огласит решение по делу, возбужденному против СПб ГУДП "Центр", ОАО "Коломяжское", АО "Автопарк №7 Спецтранс", СПб ГУДП "Путь", ОАО "Автодор СПб", ГУДСП "Курортное". Организации подозреваются в заключении картельного соглашения. Заседание будет открытым. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольщиков.

Еще зимой УФАС возбудило дело в отношении этих шести компаний. Они подозревались в нарушения закона о защите конкуренции, точнее, – в сговоре между фирмами для сдерживания конкуренции. Объединяющим предприятия моментом стали торги по дорожным работам, куда входит, в том числе, и вывоз снега. Общая сумма контрактов составила более 8 млрд рублей.

Торги на уборку улиц заинтересовали антимонопольные органы после многочисленных публикаций в СМИ и жалоб горожан на плохое состояние улиц. Изучая торги, УФАС выяснило, что за 13 аукционов снижение максимальной цены контракта составило полпроцента, а подозреваемые в сговоре предприятия подавали идентичные и точные до копеек ценовые предложения.

Ранее в петербургском УФАС возмутились низкой конкуренцией в городе.

Фото: Piter.TV