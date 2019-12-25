УФАС раскрыла картель на рынке благоустройства

Региональное управление УФАС оштрафовало две петербургские компании за многомиллионный картельный сговор, сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты установили, что в декабре прошлого года между компаниями ООО "Капж-Строй" и ООО "ВКР" было заключено антиконкурентное соглашение на трех аукционах по благоустройству придомовых территорий. Сумма соглашения – более 11, 7 миллионов рублей.
Организации обжаловали решение, но суд встал на сторону УФАС и взыскал с ООО "Капж-Строй" штраф размером олее 455 тысяч рублей, а ООО "ВКР" – более чем на 587 тысяч. Отмечается, что ведомство пошло навстречу, потому как штрафы могли быть в два раза больше, но это разорило бы компании.
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Фото: pixabay
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