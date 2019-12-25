В Ленобласти две больницы лишились поставок медицинских изделий

Екатеринбургские компании утратили доверие двух больниц в Ленинградской области: они поставляли в медицинские учреждения расходный материал. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по 47-ому региону.
Так, от услуг компании "Сириус" отказалась "Детская клиническая больница". Поставщика неоднократно уличали в нарушении сроков. Особенно сильно проблема проявилась в период эпидемии.
Еще один прецедент в Ленинградской области – разрыв контракта между "Ленинградским областным клиническим онкологическим диспансером" и компанией "Сатурн". Условия документа были нарушены еще зимой 2020 года, когда вместо того, чтобы поставить продукцию на 5 миллионов рублей, "расходников" отправили менее, чем на два миллиона.
В результате компании внесли в реестр недобросовестных поставщиков.
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Фото: Piter.TV
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