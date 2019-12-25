В Ленобласти две больницы лишились поставок медицинских изделий

С недобросовестными поставщиками столкнулись детская больница и онкодиспансер.

Екатеринбургские компании утратили доверие двух больниц в Ленинградской области: они поставляли в медицинские учреждения расходный материал. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по 47-ому региону.

Так, от услуг компании "Сириус" отказалась "Детская клиническая больница". Поставщика неоднократно уличали в нарушении сроков. Особенно сильно проблема проявилась в период эпидемии.

Еще один прецедент в Ленинградской области – разрыв контракта между "Ленинградским областным клиническим онкологическим диспансером" и компанией "Сатурн". Условия документа были нарушены еще зимой 2020 года, когда вместо того, чтобы поставить продукцию на 5 миллионов рублей, "расходников" отправили менее, чем на два миллиона.

В результате компании внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

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Фото: Piter.TV