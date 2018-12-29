УФАС Петербурга подозревает компании по уборке улиц в сговоре на 8 млрд рублей

Пять компаний стали фигурантами административного дела.

Петербургское управление ФАСа подозревает несколько компаний городав "мусорном" сговоре. По данным надзорного ведомства, организации могли заключить между собой картельное соглашение по торгам, которые заключались в работе по содержанию дорог в надлежащем состоянии. От участников требовалось, в том числе, качественно убирать трассы от снежных массивов.

Административное дело возбуждено в адрес таких предприятий как ГУДП "Центр", "Коломяжское", "Автопарк номер 7 Спецтранс", ГУДП "Путь" и "Автодор СПб". Общая сумма подписанных с фигурантами расследования контрактов составила 8,2 миллиарда рублей.

По сведениям УФАС, в рамках 13 аукционов снижение изначальной стоимости составило лишь 0,5 процента. Предполагаемые нарушители заявляли ценовые предложения с точностью до копейки.

Фото: Piter.tv