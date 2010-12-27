УЕФА рассматривает дисциплинарное дело против "Зенита" и "Фенербахче"

Обе стороны могут получить штрафы из-за чрезмерной фанатской поддержки.

Специалисты из УЕФА начали разбирательство по поводу этической составляющей в матче между турецким клубом "Фенербахче" и петербургским "Зенитом" в рамках Лиги Европы. Игра состоялась вечером 12 февраля в Стамбуле.

Представители союза европейских футбольных ассоциаций подозревают болельщиков хозяев поля в блокировке лестничных проходов. Обвинения не обошли и "сине-бело-голубых". Им вменяют то, что фанаты использовали во время матча пиротехнику и выбрасывали на футбольное поле посторонние предметы.

Ситуацию изучит комитет по этике, контролю и дисциплине УЕФА 28 февраля.

Фото: Piter.tv