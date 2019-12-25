УАЗ займется выпуском коленвалов для моторов Hyundai

В Петербурге завод марки откроется в октябре 2021 года.

Как стало известно в среду, 5 августа, "УАЗ-Автокомпонент" обеспечит деталями моторы Hyundai.

Силовыми агрегатами будет обеспечивать российский завод по производству двигателей компании Hyundai. Его начали строить в июне, а новый петербургский завод откроют в октябре следующего года. Действие контракта с дочерней компанией УАЗа и Hyundai пока рассчитано на шесть лет с объемом поставок 230 000 коленвалов ежегодно.

Ранее мы писали, что ФАС разрешила Hyundai купить завод General Motors в Петербурге.

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