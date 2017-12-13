Тюмень: Автокран задавил насмерть женщину на тротуаре

В сети появились фотографии с места трагедии.

Страшное ДТП произошло в Тюмени накануне, 12 декабря. Автокран потерял управление и выехал на тротуар, где насмерть сбил 58-летнюю женщину.

Водитель автокрана сообщил, что перед ним резко затормозил на "мигающий зеленый" легковой автомобиль. Мужчина, чтобы избежать столкновения, также резко затормозил, и тяжеловесное транспортное средство пошло в занос. Автокран выехал на тротуар, снес дорожный знак, столб и сбил женщину. По словам водителя, женщина стояла за столбом, и ее не было видно. Женщина стояла у проезжей части и ждала разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти проезжую часть. От полученных травм она скончалась в момент аварии. Приехавшая " скорая" констатировала смерть пострадавшей.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: Piter.TV

Фото: ВК,Нетипичная Тюмень