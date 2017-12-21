Тюмень: Автохам с московскими номерами выехал на встречку и устроил скандал

В сети появилась видео инцидента записанное на видеорегистратор очевидца.

На популярном видеохостинге YouTube один из каналов опубликовал видео инцидента, который произошел вечером 19 декабря на улице 30 лет Победы в Тюмени.

На проезжей части из-за небольшой аварии собралась значительная "пробка" в одном из направлений. Все водители спокойно ждут и с пониманием относчятся к возникшей дорожной ситуации. Но водитель на "Тойоте" с московскими номерами не захотелось стоять в пробке, он пересек сплошную линию и выехал на встречку, где в это время ехал автомобиль. Нарушитель немедленно выскочил из машины, подбежал к автомобилю, который мешал ему ехать по полосе встречного движения и набросился с угрозами и нецензурной лексикой на водителя, аргументируя свое поведение тем, что он опаздывает.

Тебе что, места мало? Я опаздываю!

Очевидцы дорожного инцидента сообщают, что впоследствии автохам пытался оторвать зеркало у другого автомобиля, требовал, чтоб водитель вышел из машины и сопровождал свои слова огромным потоком ненормативной лексики. Перепалка затянулась на продолжительное время.

Видео: YouTube/WWW.CAR72.RU