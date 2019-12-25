Подчёркивается, что цензура запрещена Конституцией России.

Twitter ввел санкции против "РИА Новости". Об этом сообщили в агентстве.

Социальная сеть перестала выдавать РИА в поисковой выдаче. Из-за этого пользователи, которые не были подписаны на аккаунт агентства, не смогут его найти. Подобные санкции были применены к RT и Sputnik.

Мы подобные ограничения со стороны Twitter считаем актом цензуры СМИ. цитата из сообщения "РИА Новости"

Подчёркивается, что цензура запрещена Конституцией России.

Агентство заявило, что администрация социальной сети никак не реагирует на обращения российских новостных агентств и изданий.

Ранее Трамп заявил о "дружественной" передаче власти после выборов.

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