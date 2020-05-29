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Twitter пометил пост представителя МИД Китая как требующий проверки

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Ранее представитель МИД заявил, что коронавирус в Ухань могли завезти военные из США.

Twitter пометил пост представителя МИД Китая как требующий проверки. Речь идет о заявлении официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня. Чиновник выступил с заявлением о том, что американские военные могли завезти коронавирус в Ухань во время Всемирных военных игр в октябре 2019 года. Данные сведения социальная сеть сочла "требующими проверки фактов". Пост чиновника пометили специальным значком в виде восклицательного знака.

Напомним, что пост о "правде о коронавирусе" Чжао Лицзянь опубликовал еще 12 марта. Twitter дополнил его значком со ссылкой на статью ВОЗ. В тексте материала говорится  о том, что официальные данные свидетельствуют о животном, а не лабораторном происхождении COVID-19.

Китай призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.


Видео: Twitter/Lijian Zhao 赵立坚

Теги: twitter, китай, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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