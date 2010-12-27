Творческий вечер историка моды Александра Васильева "Мода и Голливуд"

Возрастное ограничение: 12+.

Платья, созданные для знаменитых актрис Джоан Кроуфорд, Марлен Дитрих, Грейс Келли, Софи Лорен, Одри Хепбёрн, копировались миллионами экземпляров. А с 90-х гг. 20 столетия самой дорогой демонстрацией модных нарядов стала церемония награждения премией "Оскар". Нет ни одной звезды, которая появилась бы здесь не в костюме дизайнера.

Во время своей лекции Александр Васильев расскажет о моде и Голливуде. В частности, о том, кто задает направления для будущих тенденций в стиле и моде, кто одевает Голливуд, о голливудских костюмах "золотого века" и связи между кино и модой.

Адрес: СПб ГАУК театр Мюзик-Холл, Александровский парк, 4

Фото: Instagram / alexandre_vassiliev