Турпоезд из Петербурга умчал пассажиров в сказку "Золотого кольца"

Петербуржцы отправились покорять Ярославль, Кострому, Владимир и Суздаль на специальном составе РЖД.

С Северной столицы взял старт уникальный железнодорожный круиз "По Золотому кольцу", который впервые отправился в рейс, чтобы подарить путешественникам насыщенные праздничные выходные. Пассажирам предстоит погрузиться в атмосферу древнерусских городов, среди которых Ярославль, Нерехта, Кострома, Владимир и Суздаль. Подробностями маршрута поделились в пресс-службе ОАО "Российские железные дороги".

Туристический состав доставит гостей к самым сердцам исторических поселений. В программе путешествия — знакомство с легендарной ярославской Стрелкой, где Волга и Которосль сливаются в единый поток, прогулки по живописным и камерным улочкам колоритной Нерехты, раскрытие ювелирных секретов Костромы, а также осмотр величия древних соборов Владимира и знаменитого Суздальского кремля.

Разработчики тура позаботились о максимальном комфорте пассажиров в пути. Состав сформирован из современных вагонов класса СВ и купе, оснащенных системами климат-контроля и индивидуальными разъемами для зарядки гаджетов. Чтобы путешествие запомнилось не только архитектурой, организаторы включили в программу дополнительные экскурсии с интерактивом: для гостей проведут аутентичные мастер-классы и угостят блюдами локальной кухни с дегустацией.

Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО