Турнир команд детских домов и интернатов по мини-футболу сосотялся в Петербурге

Международный статус мероприятию придали игроки из Китая — две команды представляли город Циндао и провинцию Шаньдун.

Международный турнир для команд детских домов и интернатов уже давно стал важной частью футбольного календаря Северной столицы. За время его проведения в соревнованиях участвуют 274 команды, включая более трёх тысяч юных игроков.

В декабре 2024 года в традиционном турнире приняло участие 13 команд из Петербурга, Ленинградской, Московской, Тульской, Псковской, Ивановской и Новгородских областей, а также из Татарстана, Республики Алтай и Донецкой Народной Республики, Беларуси. Международный статус мероприятию придали игроки из Китая — две команды представляли город Циндао и провинцию Шаньдун.

Наиболее успешными среди российских участников стали ребята из Центров содействия семейному воспитанию № 6 и №9 Петербурга, которые выступили в составе единой команды. В финале они проиграли представителям китайской провинции Шаньдун, в то время как третье место заняла команда из Подмосковья, победившая команду из Циндао.

Для участников была организована экскурсия по городу, включая посещение Исаакиевского собора и Эрмитажа, а также аквапарка "Питерлэнд". Все игроки получили призы, памятные подарки и дипломы. Специально разработанная для них спортивная форма осталась на память.

Подводя итоги, почетный президент спортивного клуба "Виктория-Питер" Валерий Калугин отметил социальный аспект турнира, добавив, что их цель — создать у детей позитивные воспоминания. Организаторы уже начали подготовку к 24-му турниру, который пройдет в мае 2025 года, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: предоставлено организаторами турнира