"Турнир Лаврова и Семенова" на "Петровском": как в Петербурге возрождают традиции дворового футбола

Возвращение турнира 1975 года – это вклад в будущее петербургского спорта, который соединяет поколения.

В понедельник, 15 сентября, в Ораниенбаумском саду состоялось торжественное открытие памятника народному артисту СССР и почетному гражданину города Кириллу Лаврову. Глава Законодательного собрания Александр Бельский напомнил, что именно Кирилл Лавров вместе с Валентином Семеновым положили начало любительским футбольным встречам более полувека назад, выведя на поле команды БДТ и газеты "Вечерний Ленинград".

Сегодня эти традиции получают новое развитие. Уже в пятницу, 18 сентября, на стадионе "Петровский" пройдет четвертый турнир "Кубок Лаврова и Семенова" на призы газеты "Вечерний Санкт-Петербург". В соревнованиях примут участие 18 взрослых и 18 детских команд, включая сборные Правительства и Законодательного собрания, журналистов, театров, городских предприятий и школьные коллективы.

Президент Федерации дзюдо Петербурга Михаил Рахлин отметил, что возвращение турнира 1975 года – это вклад в будущее петербургского спорта, который соединяет поколения. По его словам, главное достижение заключается в том, что дети снова играют в футбол. Для их роста необходима системная работа: доступные площадки, бесплатные секции и регулярные соревнования, чтобы путь от дворовой коробки до большого поля стал реальным для каждого.

Этому событию придает особый масштаб историческая дата: сегодня исполняется 125 лет организованному петербургскому футболу. Как рассказал глава Всероссийского объединения болельщиков Всеволод Алексеев, город на рубеже веков воспитал плеяду звезд сборной страны (Кержаков, Аршавин, Быстров, Денисов), а зародилось массовое движение еще в 1980-х годах с соревнований дворовых команд.

По мнению эксперта, чтобы оторвать современных детей от гаджетов, недостаточно только модернизации инфраструктуры. Необходимо создавать интересные форматы турниров, рассказывать молодежи историю городского футбола, знакомить с великими командами ("Зенит", ленинградское "Динамо") и значимыми событиями, такими как Блокадный матч. Только передавая традиции, можно наполнить юных спортсменов историей и противопоставить увлечению кибер-спортом настоящую игру. При этом Алексеев подчеркнул, что успех вовлечения детей во многом зависит не только от спортивных школ, но и от активного участия самих родителей.

Фото: "Вечерний Санкт-Петербург" (Олег Золото)