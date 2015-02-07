Турникеты станции "Удельная" заменят в Петербурге

Замена пройдет в период с 12 по 24 сентября.

На ж/д станции "Удельная" стартует второй этап работ по замене турникетов. Об этом рассказали в пресс-службе АО "СЗППК" в понедельник, 11 сентября.

Замена пройдет в период с 12 по 24 сентября. Вход и выход пассажиров осуществится через организованный проход, который будет расположен рядом с павильоном №4.

В организации сообщили, что во избежание очередей можно приобрести билеты на сайте "РЖД Пассажирам".

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Фото: пресс-служба АО "СЗППК"