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Турникеты станции "Удельная" заменят в Петербурге
Сегодня, 20:16
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Турникеты станции "Удельная" заменят в Петербурге

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Замена пройдет в период с 12 по 24 сентября.

На ж/д станции "Удельная" стартует второй этап работ по замене турникетов. Об этом рассказали в пресс-службе АО "СЗППК" в понедельник, 11 сентября.

Замена пройдет в период с 12 по 24 сентября. Вход и выход пассажиров осуществится через организованный проход, который будет расположен рядом с павильоном №4. 

В организации сообщили, что во избежание очередей можно приобрести билеты на сайте "РЖД Пассажирам"

Ранее на Piter.TV: в Петербурге строительство станции метро изменит маршруты трех автобусов.

Фото: пресс-служба АО "СЗППК"

Теги: замена турникетов, станция удельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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