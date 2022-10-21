Новые ж/д турникеты установили на станции "Удельная"

С заменой турникетов увеличилась пропускная способность и ширина багажных проходов до 100 см.

Новые турникеты установили на железнодорожной станции "Удельная". Об этом сообщила пресс-служба "СЗППК".

С заменой турникетов увеличилась пропускная способность и ширина багажных проходов до 100 см. Также был обновлён дизайн на более современный.

Пассажирам напоминают, что турникеты предназначены для прохода строго по одному человеку. Створки турникетов закрываются автоматически после прохода пассажира. Повторный проход через турникет по одному билету невозможен.

Фото: СЗППК