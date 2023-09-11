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На Старой Деревне изменится порядок прохода через турникеты
Сегодня, 8:20
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На Старой Деревне изменится порядок прохода через турникеты

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Изменения будут действовать с 6 по 15 сентября.

С 6 сентября на станции Старая Деревня изменяется порядок прохода через турникеты. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" ("СЗППК"). 

Мера связана с проведением работ по замене турникетного оборудования. Изменения будут действовать с 6 по 15 сентября. 

На период проведения работ проход пассажиров будет осуществляться через технологический проход рядом с  турникетным павильоном. 

Пресс-служба АО "СЗППК" 

Для того, чтобы избежать очередей в кассу и спланировать свою поездку комфортно, можно приобрести билеты в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Также это сэкономит 5% стоимости билета (на территории Петербурга и Ленобласти). 

Ранее мы рассказывали о том, что на "Звездной" до 18 октября по утрам будет ограничен вход в вестибюль. 

Фото: АО "СЗППК" 

Теги: замена турникетов, старая деревня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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