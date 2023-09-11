На Старой Деревне изменится порядок прохода через турникеты

Изменения будут действовать с 6 по 15 сентября.

С 6 сентября на станции Старая Деревня изменяется порядок прохода через турникеты. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" ("СЗППК").

Мера связана с проведением работ по замене турникетного оборудования. Изменения будут действовать с 6 по 15 сентября.

На период проведения работ проход пассажиров будет осуществляться через технологический проход рядом с турникетным павильоном. Пресс-служба АО "СЗППК"

Для того, чтобы избежать очередей в кассу и спланировать свою поездку комфортно, можно приобрести билеты в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Также это сэкономит 5% стоимости билета (на территории Петербурга и Ленобласти).

Ранее мы рассказывали о том, что на "Звездной" до 18 октября по утрам будет ограничен вход в вестибюль.

Фото: АО "СЗППК"