Туризм в Ленинградской области должен развиваться

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на расширенном совещании в Доме правительства дал поручение создать комплексную региональную государственную программу развития туристской отрасли. Об этом сообщается на официальном портале муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области.

Следующий, 2019, объявлен годом туризма, поэтому соответствующий документ должен заработать с 1 января 2019 года и, в том числе, он должен учитывать прогнозные бюджетные показатели на плановый период.

Любой тематический год, который объявляется в Ленинградской области, не ограничивается 12-ю месяцами, а означает, что мы закладываем основу развития этой доминанты на ближайшие десять лет. Нам нужна долгосрочная стратегия развития отрасли туризма, документ, который будет красной линией проходить через все комитеты Ленинградской области. Необходимо создать благоприятные условия для развития туризма, увеличения туристского потока и для того, чтобы путешественники на территории нашего региона чувствовали себя комфортно. При этом нужно смотреть на направления, которые дадут максимально быстрый эффект при минимальных вложениях.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области