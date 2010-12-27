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Туризм в Ленинградской области должен развиваться
Сегодня, 21:55
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nastya960
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Туризм в Ленинградской области должен развиваться

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Комплексная программа должна заработать уже в 2019 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на расширенном совещании в Доме правительства дал поручение создать комплексную региональную государственную программу развития туристской отрасли. Об этом сообщается на официальном портале муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области. 

Следующий, 2019, объявлен годом туризма, поэтому соответствующий документ должен заработать с 1 января 2019 года и, в том числе, он должен учитывать прогнозные бюджетные показатели на плановый период. 

Любой тематический год, который объявляется в Ленинградской области, не ограничивается 12-ю месяцами, а означает, что мы закладываем основу развития этой доминанты на ближайшие десять лет. Нам нужна долгосрочная стратегия развития отрасли туризма, документ, который будет красной линией проходить через все комитеты Ленинградской области. Необходимо создать благоприятные условия для развития туризма, увеличения туристского потока и для того, чтобы путешественники на территории нашего региона чувствовали себя комфортно. При этом нужно смотреть на направления, которые дадут максимально быстрый эффект при минимальных вложениях.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Фото: СПбГАСУ/ Вконтакте 

Теги: александр дрозденко , выборг , губернатор ленинградской области , туризм
Категории: Новости СПб Лента новостей Выборг

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