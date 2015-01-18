Китайские граждане едва не пострадали из-за ветра в Белоруссии.

Туристы сняли на видео, как ураган за секунды вырвал десятки деревьев. Инцидент произошел на территории Витебской области в Белоруссии. Очевидцы опубликовали ролик, на котором видно, что сильный ветер вырвал дерево. Ситуация едва не затронула автомобиль с китайскими путешественниками, которые двигались по трассе.

На кадрах видно, что машина ехала по дороге, окруженной бурной растительностью. Спустя некоторое время поднялся ветер, который вырвал одно из деревьев вместе с корнем. Ранее подобная ситуация возникла в Тверской области РФ. Там сформировался смерч, который унес жизни трех россиян, включая одного несовершеннолетнего. Ветер повалил более 90 деревьев, повреждены крыши десятков жилых зданий.

Видео: ВК/Ли Чао