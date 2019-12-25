Путешественники все больше готовы экономить на поездках.

Туристы рассказали, сколько денег готовы тратить на путешествия. Об этом сообщили специалисты онлайн сервиса Biletix. Они отметили, что среди 1500 пользователей ресурса количество путешественников, готовых отдать за поездку более 50 тысяч на каждого члена семьи, сократилось с 45 до 27 процентов.

Доля людей, готовых потратить на отпуск не более 50 тысяч рублей увеличилась. В процентном соотношении она достигла отметки в 73 процента. Ранее эта доля достигала всего 55 процентов. С 7 до 4 процентов уменьшилась доля тех, кто готов отдать за тур более 100 тысяч рублей.

В первую очередь туристы готовы экономить на проживании. Около 37 процентов заявили, что могут пожертвовать комфортными условиями. Отказаться от удобного перелета готовы 20 процентов туристов. Меньше тратить на развлечения будут 22 процента путешественников. Не собираются экономить на поездке 7 процентов россиян. Ранее этот показатель достигал 16 процентов.

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