Туристы из Петербурга случайно пересекли границу Греции

Незадачливым морякам пришлось заплатить полмиллиона рублей.

Вчера, 6 июля, яхту с туристами из Петербурга остановили в Эгейском море. Как сообщила "Фонтанка", 11 человек во главе с российским капитаном заблудились и случайно пересекли границу Турции и Греции.

Туристы отдыхали на турецком острове Каш, в пяти километрах от которого находится граница. Осознав свою ошибку, они поспешили развернуться, но их встретили пограничники. Задержали петербуржцев около греческого острова Кастеллоризо. Переговоры заняли около семи часов. В итоге, незадачливым морякам пришлось заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

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