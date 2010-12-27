В Пулково на два часа задержали рейс до Турции

Туристов преследовала череда невезений.

В воскресенье, 28 июля самолет рейса F7 4129 вылетел из Пулково в турецкий город Анталья с двухчасовой задержкой. Также на борт самолета не пустили семь человек, рассказали очевидцы события.

Рейс должен был вылететь из Петербурга в 13:50, но задержался из-за поцарапанного фюзеляжа во время стыковки с трапом. Сотрудники аэропорта выяснили, что повреждения не помешают полету, но несколько пассажиров отказались лететь. На составление актов и возврат багажа также потребовалось время.

Еще один акт пришлось заполнить полиции. Один из пассажиров решил скоротать время до вылета за сигаретой, которую он выкурил в туалете самолета.

В итоге, самолет вылетел только в 16:00.

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Фото: Pixabay