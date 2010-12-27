Во время концерта на Дворцовой площади произошла драка

В толпе распылили газ.

На Дворцовой площади во время концерта, посвященного Дню ВМФ, произошла драка в толпе.

Очевидцы сообщили, что несколько нетрезвых мужчин в тельняшках устроили потасовку. Один из скандалистов распылил в толпе газовый баллончик.

Группа "Чайф" остановила на несколько минут выступление, чтобы успокоить разбушевавшихся. Музыканты передали мужчинам бутылку с водой и продолжили концерт.

Ранее Piter.TV сообщал, что День ВМФ изменит график развода мостов.

Фото: antaninka / Instagram