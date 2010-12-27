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Во время концерта на Дворцовой площади произошла драка
Сегодня, 22:18
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EvaRaskol

Во время концерта на Дворцовой площади произошла драка

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В толпе распылили газ.

На Дворцовой площади во время концерта, посвященного Дню ВМФ, произошла драка в толпе. 

Очевидцы сообщили, что несколько нетрезвых мужчин в тельняшках устроили потасовку. Один из скандалистов распылил в толпе газовый баллончик.

Группа "Чайф" остановила на несколько минут выступление, чтобы успокоить разбушевавшихся. Музыканты передали мужчинам бутылку с водой и продолжили концерт.

Ранее Piter.TV сообщал, что День ВМФ изменит график развода мостов.

Фото: antaninka / Instagram

Теги: дворцовая площадь, день вмф, концерт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Аноним
Сегодня 22:40

К сожалению, всегда находятся какие-то пьяные уроды, которые к ВМФ не имеют никакого отношения. За такие дела сажать надо.

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